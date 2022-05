Advertising

giovannizambito : MARCEL!, al Festival di Cannes e dal 1° giugno al cinema il film di JASMINE TRINCA con ALBA ROHRWACHER, MAAYANE CON… - MaurizioIsola66 : Jasmine #Trinca, esordio da regista 'E' l'omaggio a mia madre' - leggoit : Jasmine Trinca debutta alla regia con Marcel e porta a Cannes la storia della madre - glooit : Jasmine Trinca, esordio da regista 'E' l'omaggio a mia madre' leggi su Gloo - iconanews : Jasmine Trinca, esordio da regista 'E' l'omaggio a mia madre' -

Una, nessuna, centomila: l'attrice si presenta infatti al Festival di Cannes in molteplici vesti. Non solo fa parte della giuria internazionale dell'edizione 2022, ma debutta alla regia di un lungometraggio ...Giusto 20 anni fadebuttava poco più che adolescente al cinema, direttamente al festival di Cannes, voluta da Nanni Moretti per La stanza del figlio, Palma d'oro 2001. "Ho cominciato con un film speciale ...Una, nessuna, centomila Jasmine Trinca: l’attrice si presenta infatti al Festival di Cannes in molteplici vesti. Non solo fa parte della giuria internazionale dell’edizione 2022, ...(dell'inviata Alessandra Magliaro) (ANSA) - CANNES, 21 MAG - Giusto 20 anni fa Jasmine Trinca debuttava poco più che adolescente al cinema, direttamente al festival di Cannes, voluta da Nanni Moretti ...