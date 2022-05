Isola 2022, l'indiscrezione: «Ai naufraghi manca il cibo ma non il botox: se lo fanno iniettare di nascosto» (Di sabato 21 maggio 2022) Trapelano indiscrezioni dall'Honduras. Alcune concorrenti dell?Isola dei Famosi 2022 starebbero facendo di nascosto il botulino. Infatti, in Honduras ci sarebbe un chirurgo o... Leggi su leggo (Di sabato 21 maggio 2022) Trapelano indiscrezioni dall'Honduras. Alcune concorrenti dell?dei Famosistarebbero facendo diil botulino. Infatti, in Honduras ci sarebbe un chirurgo o...

Advertising

Agenzia_Ansa : A Ibiza hotel offre 200 euro a dipendenti che reclutano un amico. L'isola è alle prese con una carenza di personale… - fattoquotidiano : Proprio mentre le località dell’Isola si preparano alla stagione estiva, diverse aree sono state vietate ai turisti - antoniogenna : Ieri e oggi in TV 21/05/2022 — Ascolti italiani di venerdì 20 maggio 2022: 2,4 milioni (19,2%) per il reality L’iso… - zazoomblog : Isola dei Famosi Soleil Sorge dice no: il motivo - #Isola #Famosi #Soleil #Sorge #motivo - zazoomblog : “Sono così felice”. Isola dei Famosi Edoardo Tavassi in lacrime per la sorpresa in diretta - #“Sono #felice”.… -