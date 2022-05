Isola 2022, Clemente Russo torna in Italia e si mette in discussione: 'Mi sono accorto di non essere stato né un campione né forte' (Di sabato 21 maggio 2022) Isola 2022, Clemente Russo torna in Italia e si mette in discussione 'Mi sono accorto di non essere stato né un campione né forte' . L'ex pugile campano, dopo la sua eliminazione lunedì scorso, è ... Leggi su leggo (Di sabato 21 maggio 2022)ine siin'Midi nonné unné' . L'ex pugile campano, dopo la sua eliminazione lunedì scorso, è ...

Advertising

Agenzia_Ansa : A Ibiza hotel offre 200 euro a dipendenti che reclutano un amico. L'isola è alle prese con una carenza di personale… - fattoquotidiano : Proprio mentre le località dell’Isola si preparano alla stagione estiva, diverse aree sono state vietate ai turisti - Movimento_piu : Gli aquiloni tornano a volare nel cielo di San Vito Lo Capo - La Voce dell'Isola - ilGiunco : L'#almanacco del Giunco: il 21 maggio la scoperta dell'Isola di Sant'Elena e nasce la #Fifa -… - turismoland : RT @ANSA_ViaggiART: Un investimento di oltre 10 milioni di euro per trasformare una ex base militare in un #resort di lusso sull'isola di #… -