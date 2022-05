Inter | Zhang ad Appiano | vicinanza alla vigilia della giornata Scudetto

(Di sabato 21 maggio 2022) Il patron nerazzurro Stevenassisteseduta di allenamento primagara contro la Sampdoria Gazzetta.it rivela come il patronabbia presenziatoseduta di allenamento primaSampdoria: «Due occhi in più a bordocampo, quindi, quelli di quel giovane presidente sempre più presente a Milano, in prima linea a festeggiare anche la Coppa Italia vinta ai danniJuventus. Il gruppoè compatto, compresi staff, dirigenza e proprietà. Con un obiettivo, loe la conseguente seconda stella» L'articolo proviene da Calcio News 24.

Advertising

Gazzetta_it : Anche Zhang spinge l'Inter: il presidente assiste all'allenamento della vigilia #InterSampdoria - MatteoBarzaghi : Steven Zhang arrivato nel ritiro dell’Inter a Cagliari @SkySport #zhang @APaventi - aldigno99 : @QueFasWilkes Se zhang nn amava l inter l aveva venduta già da un bel po!! - _ElPrincipe22 : RT @QueFasWilkes: I cinesi sono educati a non provare sentimenti di alcunchè. Nella loro cultura esiste il lavoro, il profitto e l'espansio… - Damiano__89 : RT @QueFasWilkes: I cinesi sono educati a non provare sentimenti di alcunchè. Nella loro cultura esiste il lavoro, il profitto e l'espansio… -

Commenta per primo Stevensogna lo scudetto, il secondo consecutivo. Il presidente dell'spera di sorpassare il Milan proprio all'ultima curva e in vista della gara di domani contro la Sampdoria, si è presentato ad ...Stevenè sempre vicinissimo alla sua squadra e ha deciso di ridurre ulteriormente le distanze a poche ... Ad Appiano Gentile è infatti arrivato il presidente dell', per assistere all'...L'Inter domani alle ore 18.00 scende in campo contro la Sampdoria nell'ultima partita di campionato: Marotta vicino alla squadra ad Appiano.L'Inter sta preparando la sua ultima partita stagionale contro la Sampdoria con una piccola speranza scudetto: segnale forte da Zhang.