Giorgia Soleri | “nella lunga notte | con la lingua | raccolgo i segreti” | il paragone con Alda Merini? Abbiamo chiesto il parere della poetessa Calandrone

(Di sabato 21 maggio 2022) “Lasi starà rigirandotomba come un trapano”, “Pubblica le sue poesie perché è la fidanzata di Damiano David dei Måneskin?”, “Tipico libro da influencer convinta che per scrivere poesie basti lasciare spazio tra le parole”.ha appena pubblicato “La signorina nessuno” (Vallardi editore), il suo primo libro, e moltissimi sui social la attaccano senza sosta. In tutti i modi possibili. Quando ha raccontato che nel 2018 un poeta ha paragonato alcune sue poesie a quelle di, è stato quasi un sacrilegio. Chi ha potuto conosceresui suoi Navigli saprebbe che, se fosse ancora viva, inviterebbea bere un caffèsua disordinatissima dimora. Fumerebbe l’ennesima sigaretta con lei e avrebbe ...