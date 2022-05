Favori Arbitrali, disastro VAR: chi è la squadra più favorita in Serie A? Ecco la classifica (Di sabato 21 maggio 2022) Come di consueto, Calciomercato.com ha aggiornato la classifica dei Favori Arbitrali in questa stagione di Serie A. Scopriamo insieme qual'è il regolamento di questa classifica: Col +... Leggi su ilpallonegonfiato (Di sabato 21 maggio 2022) Come di consueto, Calciomercato.com ha aggiornato ladeiin questa stagione diA. Scopriamo insieme qual'è il regolamento di questa: Col +...

CattolicoTeresa : @Gazzetta_it Un campionato in cui abbiamo perso il conto dei favori arbitrali al #Var per l'Inter e lo chiamate serio? ???????? - campioni16 : @tvdellosport Da quando Pioli ha ?? per i favori arbitrali....si sono scansati Lazio Fiorentina Verona e Atalanta...… - cosimosimone2 : RT @AleJuventino87: @FrancisJUnder12 @SkySport Il peggior campionato a livello tecnico degli ultimi 15 anni con in più favori arbitrali pal… - GiacomoMane : RT @ElTrattore: @_ElPrincipe22 Che non è stato facile per loro però è vero, ce ne siamo accorti quando è andato a chiedere favori arbitrali… - AleJuventino87 : @FrancisJUnder12 @SkySport Il peggior campionato a livello tecnico degli ultimi 15 anni con in più favori arbitrali… -

Cinque volte in cui si decise uno Scudetto all'ultimo ... sul risultato di parità senza reti e tra le polemiche per le condizioni del campo, dopo che in quella stagione ce n'erano state già altre per i presunti favori arbitrali ricevuti dalla Juventus. A ... Giorgetti tifa 'rossonero': "Giusto lo scudetto al Milan". ... che spiega le ragioni della sua preferenza per la squadra di Pioli: ''Il Milan è più giovane, più coraggioso, mi piace il calcio che fa e poi l'Inter ha avuto favori arbitrali...", scherza l'... Calciomercato.com Moviola, la classifica dei 'favori arbitrali': c'è una nuova capolista! Col + sono evidenziate le sviste a favore, col - le sviste contro, fino ad arrivare al saldo conclusivo. TUTTI GLI ERRORI GIORNATA PER GIORNATA 1a giornata : nessuna svista rilevante ai fini dei risul ... Giorgetti tifa 'rossonero': "Giusto lo scudetto al Milan" il numero due della Lega si schiera con suo segretario, 'il Diavolo gioca meglio e ha più coraggio e l'Inter ha avuto favori arbitrali…' Roma, 18 mag. "E' giusto che vinca il Milan…". Giancarlo Giorge ...