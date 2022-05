Daredevil: Matt Murdock in arrivo su Disney+ per una nuova serie (Di sabato 21 maggio 2022) Una nuova serie di Daredevil è in arrivo su Disney+ Disney+. La rivista Variety ha riportato la notizia in esclusiva da alcune fonti. Nella nuova serie spuntano i nomi di Matt Corman e Chris Ord legati alla scrittura e alla produzione esecutiva. Matt Murdock tornerà più in forma che mai. Variety riporta che The Men Without Fear sta per arrivare su Disney+ come parte di una nuova serie riguardo il supereroe Daredevil. Al momento non è stato rilasciato alcun annuncio ufficiale sul cast, anche se i fan possono prevedere il ritorno di Charlie Cox, che ha interpretato Murdock per tre stagioni nell’omonima ... Leggi su velvetmag (Di sabato 21 maggio 2022) Unadiè insu. La rivista Variety ha riportato la notizia in esclusiva da alcune fonti. Nellaspuntano i nomi diCorman e Chris Ord legati alla scrittura e alla produzione esecutiva.tornerà più in forma che mai. Variety riporta che The Men Without Fear sta per arrivare sucome parte di unariguardo il supereroe. Al momento non è stato rilasciato alcun annuncio ufficiale sul cast, anche se i fan possono prevedere il ritorno di Charlie Cox, che ha interpretatoper tre stagioni nell’omonima ...

