Confesercenti Campania: “Reddito di cittadinanza è un problema: mancano i lavoratori” (Di sabato 21 maggio 2022) Vincenzo Schiavo (presidente Confesercenti Campania) sul Reddito di cittadinanza: “Bisogna ancorarlo all’assunzione, le aziende rischiano di chiudere senza manodopera, tra 5 anni avremo una massa di disoccupati senza qualifiche. molte attività sono in estrema difficoltà”. Confesercenti Campania denuncia un problema paradossale che sta attanagliando il comparto del turismo, della ristorazione, dei servizi e del reparto Leggi su 2anews (Di sabato 21 maggio 2022) Vincenzo Schiavo (presidente) suldi: “Bisogna ancorarlo all’assunzione, le aziende rischiano di chiudere senza manodopera, tra 5 anni avremo una massa di disoccupati senza qualifiche. molte attività sono in estrema difficoltà”.denuncia unparadossale che sta attanagliando il comparto del turismo, della ristorazione, dei servizi e del reparto

Advertising

occhio_notizie : #Redditodicittadinanza e #lavoro: l'allarme dalla #Campania - salernonotizie : RdC, Confesercenti Campania: “Va rivisto: mancano i lavoratori o non sono qualificati” - maryemanuel7532 : CONFESERCENTI CAMPANIA: “IL REDDITO DI CITTADINANZA E’ UN PROBLEMA: I LAVORATORI MANCANO E NON SONO QUALIFICATI” - teleischia : CONFESERCENTI CAMPANIA: “IL REDDITO DI CITTADINANZA E’ UN PROBLEMA: I LAVORATORI MANCANO E NON SONO QUALIFICATI” - VesuvioLive : Mancano lavoratori, Confesercenti Campania: “Il Reddito di cittadinanza è un problema” -