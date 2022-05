Conferenza stampa Inter-Sampdoria, Inzaghi: «Non dipende solo da noi» (Di sabato 21 maggio 2022) Domani, alle 18:00, l’Inter affronta in casa la Sampdoria per sperare nella vittoria del tricolore, che arriverà solo in caso di contemporanea sconfitta del Milan: queste le parole di Inzaghi in Conferenza stampa. Inter-Sampdoria, Inzaghi in Conferenza stampa: «Sampdoria squadra libera di testa» Il mister piacentino ha preparato così la delicata partita di domani contro la Sampdoria di Giampaolo, che sarà decisiva solo in caso di sconfitta del Milan contro il Sassuolo: «La squadra ha fatto una settimana come le altre per preparare la partita, abbiamo 90 minuti da giocare sapendo che non dipende soltanto da noi, ma daremo il 120% e poi ... Leggi su 11contro11 (Di sabato 21 maggio 2022) Domani, alle 18:00, l’affronta in casa laper sperare nella vittoria del tricolore, che arriveràin caso di contemporanea sconfitta del Milan: queste le parole diinin: «squadra libera di testa» Il mister piacentino ha preparato così la delicata partita di domani contro ladi Giampaolo, che sarà decisivain caso di sconfitta del Milan contro il Sassuolo: «La squadra ha fatto una settimana come le altre per preparare la partita, abbiamo 90 minuti da giocare sapendo che nonsoltanto da noi, ma daremo il 120% e poi ...

Advertising

Inter : Vigilia dell'ultima giornata di campionato #InterSampdoria: da Appiano Gentile in diretta la conferenza stampa di S… - acmilan : ???? #SassuoloMilan ??? Segui la conferenza stampa di Pioli alla vigilia dell'ultima sfida della stagione, LIVE dalle… - DiscoveryItalia : Tailor Made – Chi ha la stoffa? conferenza stampa: tutte le dichiarazioni - Livia_DiGioia : RT @FraNasato: Pioli in conferenza stampa: “Alla squadra ho detto che siamo stati i migliori fino ad oggi, ma che dobbiamo esserlo anche do… - Damiano__89 : RT @fcin1908it: Tutto pronto per l’ultima conferenza stampa della stagione #Inzaghi #InterSampdoria -