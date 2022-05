Come è morto Michele Merlo? Leucemia fulminante: poteva salvarsi (Di sabato 21 maggio 2022) Come è morto Michele Merlo? E’ trascorso quasi un anno dalla scomparsa del giovane cantante conosciuto nel corso del talent Amici di Maria De Filippi con il nome d’arte di Mike Bird. Michele aveva 28 anni quando è venuto a mancare lo scorso 6 giugno per una Leucemia fulminante all’ospedale di Bologna. Per la sua... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog. Leggi su blogtivvu (Di sabato 21 maggio 2022)? E’ trascorso quasi un anno dalla scomparsa del giovane cantante conosciuto nel corso del talent Amici di Maria De Filippi con il nome d’arte di Mike Bird.aveva 28 anni quando è venuto a mancare lo scorso 6 giugno per unaall’ospedale di Bologna. Per la sua... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

