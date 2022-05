Benzema: «La pressione mi aiuta a offrire sempre la migliore versione di me stesso» (Di sabato 21 maggio 2022) Ora che segna a raffica ed è uscito dall’ombra di Ronaldo, Benzema è considerato il centravanti più forte degli ultimi dieci anni. Karim “The Dream” ha rilasciato una lunga intervista a Esquire Middle East, riportata in esclusiva da SportWeek. Ne pubblichiamo, di seguito, un estratto. «Ci penso al Pallone d’Oro, sicuro. Queste sono cose importanti per i giocatori. Arrivera? se faccio cose positive con la mia squadra. Ed e? lo stesso ogni volta. Mi avvicino un po’ ogni volta. L’anno scorso sono arrivato quarto, non ero lontano. Quest’anno sono salito un po’ di piu?, ho vinto trofei con la squadra. Tocca a me continuare a fare bene. Intanto, posso dire di essere diventato l’attaccante che sognavo di essere» La ricetta del successo. «Lavoro duro, perseveranza e sforzi costanti: questa e? l’unica ricetta. Per me il calcio resta ... Leggi su ilnapolista (Di sabato 21 maggio 2022) Ora che segna a raffica ed è uscito dall’ombra di Ronaldo,è considerato il centravanti più forte degli ultimi dieci anni. Karim “The Dream” ha rilasciato una lunga intervista a Esquire Middle East, riportata in esclusiva da SportWeek. Ne pubblichiamo, di seguito, un estratto. «Ci penso al Pallone d’Oro, sicuro. Queste sono cose importanti per i giocatori. Arrivera? se faccio cose positive con la mia squadra. Ed e? loogni volta. Mi avvicino un po’ ogni volta. L’anno scorso sono arrivato quarto, non ero lontano. Quest’anno sono salito un po’ di piu?, ho vinto trofei con la squadra. Tocca a me continuare a fare bene. Intanto, posso dire di essere diventato l’attaccante che sognavo di essere» La ricetta del successo. «Lavoro duro, perseveranza e sforzi costanti: questa e? l’unica ricetta. Per me il calcio resta ...

