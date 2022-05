Auto ‘stupefacente’: viaggiavano con 167 kg di cocaina. Colti sul fatto e arrestati (Di sabato 21 maggio 2022) Una macchina ‘stupefacente’ e un bel giro d’affari smantellato dagli agenti della Polizia di Stato del VI Distretto Casilino e dalla Guardia di Finanza di Civita Castellana, che hanno sequestrato, nel tardo pomeriggio del 10 maggio scorso, 167 chilogrammi di sostanza stupefacente del tipo cocaina. Ma non solo. Hanno anche arrestato un cittadino italiano di 65 anni e uno di nazionalità rumena di 45 perché gravemente indiziati del reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. La lotta al giro di spaccio nella Capitale Tutto si è svolto nel comune di Nepi, in provincia di Viterbo: qui i poliziotti, in servizio di perlustrazione del territorio, per contrastare il traffico di stupefacenti e per individuare soggetti coinvolti a vario titolo nello spaccio di cocaina in alcune piazze della Capitale (e della provincia), sono ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di sabato 21 maggio 2022) Una macchinae un bel giro d’affari smantellato dagli agenti della Polizia di Stato del VI Distretto Casilino e dalla Guardia di Finanza di Civita Castellana, che hanno sequestrato, nel tardo pomeriggio del 10 maggio scorso, 167 chilogrammi di sostanza stupefacente del tipo. Ma non solo. Hanno anche arrestato un cittadino italiano di 65 anni e uno di nazionalità rumena di 45 perché gravemente indiziati del reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. La lotta al giro di spaccio nella Capitale Tutto si è svolto nel comune di Nepi, in provincia di Viterbo: qui i poliziotti, in servizio di perlustrazione del territorio, per contrastare il traffico di stupefacenti e per individuare soggetti coinvolti a vario titolo nello spaccio diin alcune piazze della Capitale (e della provincia), sono ...

