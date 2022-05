WRC, Portogallo day2: Loeb di un soffio su Evans (Di venerdì 20 maggio 2022) La seconda tappa del Rally del Portogallo si è aperta con la disputa del primo passaggio sulle prove di Lousã 1 (12.03 km), Góis 1 (19.33 km) e Arganil 1 (18.72 km). In questo primo scorcio di gara chi ha dimostrato di essere un vero rullo compressore è sicuramente Elfyn Evans con la Toyota Yaris Source Leggi su rallyeslalom (Di venerdì 20 maggio 2022) La seconda tappa del Rally delsi è aperta con la disputa del primo passaggio sulle prove di Lousã 1 (12.03 km), Góis 1 (19.33 km) e Arganil 1 (18.72 km). In questo primo scorcio di gara chi ha dimostrato di essere un vero rullo compressore è sicuramente Elfyncon la Toyota Yaris Source

Advertising

Giancagt6 : WRC | Rally Portogallo, PS5: Loeb sbatte e va KO. Evans in testa - motormaniaci : Un nuovo articolo dal titolo (WRC | Rally Portogallo, PS5: Loeb sbatte e va KO. Evans in testa) è stato pubblicato… - AntoTs16 : RT @toyota_italia: Il #ToyotaGAZOORacing è pronto per fronteggiare una nuova, difficile sfida ?? Ad attenderli, l'impervio percorso su ghiai… - infoitsport : Sky Sport - Weekend Motori con F1 e WSeries Spagna, SuperBike Estoril e WRC Portogallo - MassimoBonzo : RT @rallyssimo: Colpo di scena al Rally de Portugal ! -