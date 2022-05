Vaiolo delle scimmie. Chiameranno Putin? (Di venerdì 20 maggio 2022) Eccolo qua. Iniziate a essere stanchi del monoscopio informativo sulla guerra? Non vi provoca nemmeno più un brivido d’indignazione la notizia che anche ieri la Di Cesare straparlava a “Piazza Pulita”? Vi annoiano persino gli allarmi di Burioni sulle mascherine? Tranquilli, c’è il diversivo per l’estate, come una volta i delitti da ombrellone: è arrivato il Vaiolo delle scimmie. Orrore e spavento, il nuovo misterioso virus (anche se misterioso non lo è neanche un po’), ha varcato i confini dei santuari delle scimmie, probabilmente da Gibilterra, e si sta diffondendo. Il nome è da film horror, ma la malattia è curabile anche se provoca herpes et similia un po’ ributtanti. Non il massimo, soprattutto per i giovani, pare i più colpiti (forse perché si baciano di più). Comunque ce n’è abbastanza per un po’ ... Leggi su ilfoglio (Di venerdì 20 maggio 2022) Eccolo qua. Iniziate a essere stanchi del monoscopio informativo sulla guerra? Non vi provoca nemmeno più un brivido d’indignazione la notizia che anche ieri la Di Cesare straparlava a “Piazza Pulita”? Vi annoiano persino gli allarmi di Burioni sulle mascherine? Tranquilli, c’è il diversivo per l’estate, come una volta i delitti da ombrellone: è arrivato il. Orrore e spavento, il nuovo misterioso virus (anche se misterioso non lo è neanche un po’), ha varcato i confini dei santuari, probabilmente da Gibilterra, e si sta diffondendo. Il nome è da film horror, ma la malattia è curabile anche se provoca herpes et similia un po’ ributtanti. Non il massimo, soprattutto per i giovani, pare i più colpiti (forse perché si baciano di più). Comunque ce n’è abbastanza per un po’ ...

