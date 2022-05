Traffico Roma del 20-05-2022 ore 19:30 (Di venerdì 20 maggio 2022) Luceverde Roma Buonasera dalla redazione ancora code sebbene in via di smaltimento sulla carreggiata interna del raccordo tra la Roma Fiumicino e l’Aurelia la causa lo ricordiamo un incidente avvenuto in precedenza Rimanendo in interna rallentamenti per Traffico tra la Nomentana e La Rustica mentre in esterna da segnalare le code a tratti tra Laurentina e La Romanina in tangenziale incolonnamenti Tra Corso di Francia via dei Campi Sportivi verso San Giovanni in direzione dello Stadio Olimpico si rallenta tra Lo Scalo di San Lorenzo e lo svincolo A24 è più avanti tra via delle Valli e via Salaria a Laurentino per un incendio sempre chiusi viale Levi viale Silone via Quasimodo ripercussioni per il Traffico di zona In zona Parioli spento invece il precedente incendio in via Borsi Mura riaperta al ... Leggi su romadailynews (Di venerdì 20 maggio 2022) LuceverdeBuonasera dalla redazione ancora code sebbene in via di smaltimento sulla carreggiata interna del raccordo tra laFiumicino e l’Aurelia la causa lo ricordiamo un incidente avvenuto in precedenza Rimanendo in interna rallentamenti pertra la Nomentana e La Rustica mentre in esterna da segnalare le code a tratti tra Laurentina e Lanina in tangenziale incolonnamenti Tra Corso di Francia via dei Campi Sportivi verso San Giovanni in direzione dello Stadio Olimpico si rallenta tra Lo Scalo di San Lorenzo e lo svincolo A24 è più avanti tra via delle Valli e via Salaria a Laurentino per un incendio sempre chiusi viale Levi viale Silone via Quasimodo ripercussioni per ildi zona In zona Parioli spento invece il precedente incendio in via Borsi Mura riaperta al ...

