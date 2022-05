Advertising

anteprima24 : ** Tir perde un albero: cavi elettrici abbattuti, ampi disagi per il traffico ** - umbriaOn : A1, #scoppia #pneumatico tir e perde #controllo del mezzo tra #Orvieto e #Fabro - DanySantini78 : #Prato #News #Toscana post: 'Tir perde carico di rifiuti tessili, 11 chilometri di coda su A1 a Calenzano' - rep_firenze : Autosole, un tir perde il carico, 11 chilometri di coda tra Calenzano e il bivio per Bologna -

La Repubblica Firenze.it

...- poi Carlos Augusto (non sanzionato) per piombare su un cross di D'Alessandro frana come un, ... Il Bresciafiducia e anche le distanze in campo: al pareggio va vicino solo con una conclusione ...All'improvviso unappare sulla corsia che stanno percorrendo e per schivarlo Martyil controllo dell'auto che esce di strada cappottandosi più volte in un prato. Qualcuno tenta di ucciderli ... Autosole, un tir perde il carico, 11 chilometri di coda tra Calenzano e il bivio per Bologna SAN DONA' - Schianto tra Tir nel tratto maledetto della A4 che attraversa il Veneto orientale: un autotrasportatore rimane ferito. Il ...RIETI - Si rafforza l’ipotesi che alla base dell’incidente di giovedì pomeriggio di via Ternana ci sia lo scoppio di un pneumatico dell’autocarro guidato da un 54enne ...