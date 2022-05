The Band, un insuccesso annunciato (Di venerdì 20 maggio 2022) Carlo Conti - The Band La primavera televisiva, guardando agli ascolti, ha regalato più dolori che gioie. Se è vero che non tutte le ciambelle vengono col buco, quella di Carlo Conti è certamente una di queste: The Band ha fatto cilecca. Il nuovo show del venerdì sera di Rai 1, nato da un’idea del conduttore toscano che ha voluto porre l’attenzione sul mondo delle Band, ha deluso le attese che, per quanto ci riguarda, erano già basse. L’idea di proporre un format basato sul genere talent show, dove protagonisti sono concorrenti sconosciuti e giudici e tutor sono cantanti e personaggi del mondo dello spettacolo, è roba che si vede ormai da 20 anni e senza chissà quali risultati. La lista di trasmissioni simili che non hanno funzionato o che non sono mai realmente esplose era già piuttosto ricca prima di The Band. ... Leggi su davidemaggio (Di venerdì 20 maggio 2022) Carlo Conti - TheLa primavera televisiva, guardando agli ascolti, ha regalato più dolori che gioie. Se è vero che non tutte le ciambelle vengono col buco, quella di Carlo Conti è certamente una di queste: Theha fatto cilecca. Il nuovo show del venerdì sera di Rai 1, nato da un’idea del conduttore toscano che ha voluto porre l’attenzione sul mondo delle, ha deluso le attese che, per quanto ci riguarda, erano già basse. L’idea di proporre un format basato sul genere talent show, dove protagonisti sono concorrenti sconosciuti e giudici e tutor sono cantanti e personaggi del mondo dello spettacolo, è roba che si vede ormai da 20 anni e senza chissà quali risultati. La lista di trasmissioni simili che non hanno funzionato o che non sono mai realmente esplose era già piuttosto ricca prima di The. ...

giovannizambito : The Leaf, 'Duplicity, Beings'un flusso di emozioni divergenti nel nuovo album della band milanese - IzzoEdo : RT @FarodiRoma: Questa sera tutti a vedere la puntata finale di The Band: i N’ice cream si esibiranno per primi - FreakySoul8 : RT @RadioFrecciaOf: ??25 anni fa i #FooFighters pubblicavano The Colour And The Shape ??Fu il debutto ufficiale dei Foo Fighters come band e… - RadioFrecciaOf : ??25 anni fa i #FooFighters pubblicavano The Colour And The Shape ??Fu il debutto ufficiale dei Foo Fighters come ba… - fabiofabbretti : #TheBand, un insuccesso annunciato -