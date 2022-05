Strage di Ustica | convegno controcorrente salta all’ultimo minuto Accuse di sabotaggio

(Di venerdì 20 maggio 2022) La Regione Emilia Romagna avrebbe «sabotato» unsgradito. È quanto sostengono gli organizzatori di una giornata di studi, promossa dall’Associazione per la verità su, che avrebbe dovuto tenersi venerdì 20 maggio a Bologna in una sala messa a disposizione dalla Regione. Il titolo del, che puntava a contraddire la tesi propagandata da anni dell’abbattimento dovuto a un missile, era «Battaglia aerea, un castello di falsità»: l’obiettivo degli organizzatori era illustrare i risultati delle indagini e delle perizie scientifiche che anni fa in sede penale portarono all’assoluzione di tutti i militari indagati per la distruzione del DC-9 Itavia nella quale il 27 giugno 1980 persero la vita 81 persone. La sala era stata richiesta ufficialmente il 12 aprile a nome dell’Associazione verità sudal ...

Advertising

JulesValmont : @Ilsolito_In Ah beh con le indagini conoscitive sistemiamo tutto. Con l’occasione, anche Ustica, Piazza Fontana, Vi… - AleDeVirgilio : Draghi riferisce che l’Italia ha offerto la disponibilità a indagare sui crimini attribuiti in #Ucraina ai russi. I… - anates_it : @giandomenico87 A proposito di Gheddafi, NATO e USA: è possibile che siano trascorsi 12 (dodici!) anni dalla strage… - Alekos_Pana : @Misurelli77 @maddalena2471 Dice che hanno ritrovato anche i resti dell'aereo libico di Ustica, gli aviatori del Ce… - Eretico7 : Pensieri: La strage di Ustica -

Corriere

Come aveva raccontato l'88enne scrittore bolognese, " 'Funerale dopo' e '' sono due volumi che considero antesignani della corrente che molti anni dopo i Wu Ming hanno definito 'new ...Alcune più delle altre, specie quelle drammatiche come il cadavere del bambino fotografato nelle acque di, dopo la, diventato simbolo di una pagina dolorosa e oscura della Repubblica. ... Riecco il romanzo «Funerale dopo Ustica»: negli anni ‘80 fu ritirato per una denuncia Palazzo Chigi, abbiamo un problema. Mario Draghi ha rimosso il segreto su P2 e Gladio, ma si è scordato il meglio: far trasparenza sulle carte conservate nei cassetti e negli scatoloni della Nato anco ...Negata la sala al convegno ‘Battaglia aerea: un castello di falsità’. L’Aduc: "Un muro di gomma". Viale Aldo Moro: "Infrante delle regole" ...