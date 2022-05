Serie A: rigori a favore e contro, ecco la classifica (Di venerdì 20 maggio 2022) La classifica dei rigori assegnati nel campionato di Serie A. I numeri completi dei tiri dal dischetto battuti da ogni squadra e la graduatoria dei penalty fronteggiati da ciascun club. Nella stagione 2016/2017 Roma e Lazio sono i club che hanno ricevuto più rigori a favore, ben quattordici a testa in 38 giornate. La formazione meno fortunata è stata il Cagliari. Nella stagione 2017/2018 è ancora la Lazio ad aver ottenuto il maggior numero di rigori a favore, ben 11, otto dei quali realizzati. Il Benevento ha chiuso invece in testa la classifica dei penalty a sfavore, 13. I rigori A favore E contro 2021/2022 LA classifica DEI PALI E DELLE TRAVERSE GLI EPISODI VAR A ... Leggi su sportface (Di venerdì 20 maggio 2022) Ladeiassegnati nel campionato diA. I numeri completi dei tiri dal dischetto battuti da ogni squadra e la graduatoria dei penalty fronteggiati da ciascun club. Nella stagione 2016/2017 Roma e Lazio sono i club che hanno ricevuto più, ben quattordici a testa in 38 giornate. La formazione meno fortunata è stata il Cagliari. Nella stagione 2017/2018 è ancora la Lazio ad aver ottenuto il maggior numero di, ben 11, otto dei quali realizzati. Il Benevento ha chiuso invece in testa ladei penalty a s, 13. I2021/2022 LADEI PALI E DELLE TRAVERSE GLI EPISODI VAR A ...

ManuelF74595905 : @LAROMA24 'Visione strategica del sistema' che vuoldire tamponi fasulli, record di rigori, doppia proprietà in seri… - NiccolGorini4 : @GianFra58260275 @capuanogio Ti do un informazione leao non è una punta....l esterno che fa poi gol in serie a senza rigori! - AmiciMilan : Classifica Serie A rigori a favore/contro 2021/22 aggiornata alla 37 Giornata. Tra parentesi i rigori realizzati.… - KBufalo91 : RT @atestaalta_: @KBufalo91 C'è un video dove ne ha tirati già 3/4 in altre serie ai rigori con l'Arsenal, sembra essere particolarmente fr… - atestaalta_ : @KBufalo91 C'è un video dove ne ha tirati già 3/4 in altre serie ai rigori con l'Arsenal, sembra essere particolarmente freddo -