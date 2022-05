Sassuolo-Milan, Sala: “Per Maxischermo deve essere Milan a fare richiesta” (Di venerdì 20 maggio 2022) “Il Maxischermo per l’ultima di scudetto del Milan contro il Sassuolo in piazza Città di Lombardia come ha proposto il presidente Attilio Fontana? “Per me andrebbe bene, la proposta è buona. Poi è chiaro che l’autorizzazione gliela dà la Questura, però potrebbe essere una location assolutamente adeguata”. Lo ha detto il sindaco di Milano Giuseppe Sala a margine di un punto stampa alla Gam per la presentazione del nuovo allestimento del Quarto Stato. “Il problema vero – ha aggiunto – è che per fare le cose bisogna richiederle e deve farlo il Milan. L’ho spigato a Scaroni, se il Milan lo richiede posso dare senz’altro una mano per questo ... Leggi su sportface (Di venerdì 20 maggio 2022) “Ilper l’ultima di scudetto delcontro ilin piazza Città di Lombardia come ha proposto il presidente Attilio Fontana? “Per me andrebbe bene, la proposta è buona. Poi è chiaro che l’autorizzazione gliela dà la Questura, però potrebbeuna location assolutamente adeguata”. Lo ha detto il sindaco dio Giuseppea margine di un punto stampa alla Gam per la presentazione del nuovo allestimento del Quarto Stato. “Il problema vero – ha aggiunto – è che perle cose bisogna richiederle efarlo il. L’ho spigato a Scaroni, se illo richiede posso dare senz’altro una mano per questo ...

