Salone del libro 2022, la nostra guida tra autori e presentazioni (Di venerdì 20 maggio 2022) Credere nell'amicizia e parlare di pace. Esibire il potere della lettura per diventare migliori. Cuori selvaggi è il tema della XXXIV edizione del Salone del libro a Torino fino a lunedì 23 maggio. Ecco l'agenda per vivere al meglio l'evento Leggi su vanityfair (Di venerdì 20 maggio 2022) Credere nell'amicizia e parlare di pace. Esibire il potere della lettura per diventare migliori. Cuori selvaggi è il tema della XXXIV edizione deldela Torino fino a lunedì 23 maggio. Ecco l'agenda per vivere al meglio l'evento

Advertising

Montecitorio : Montecitorio è al Salone internazionale del Libro di Torino fino al 23 maggio con uno spazio di confronto e formazi… - VittorioSgarbi : #SalTo22 Ci vediamo domani sabato 21 maggio alle 14,30 nella Sala Rossa del Salone del Libro di Torino per la Lecti… - francescacheeks : Per una settimana ho scritto solo di Eurovision e Juve, direi dunque di ricordarvi che cosa succede prossimamente ??… - YumeEdizioni : Cosa fate domani alle ore 18,00? Se siete al Salone del libro, gli scrittori Anna Berra e Enrico Giacovelli present… - mansour6ko : L'unico dovere di marito che mi è rimasto è quello di andare al Salone del libro. Domani mi tocca. Ovviamente non g… -