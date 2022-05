Rimorchiatore affondato: si cercano ancora due dispersi (Di venerdì 20 maggio 2022) Sono proseguite tutta la notte e sono ancora in corso, ormai da quasi 36 ore, le ricerche dei due marinai dispersi nell'affondamento del Rimorchiatore Franco P., avvenuto mercoledì sera a circa 50 ... Leggi su notizie.tiscali (Di venerdì 20 maggio 2022) Sono proseguite tutta la notte e sonoin corso, ormai da quasi 36 ore, le ricerche dei due marinainell'affondamento delFranco P., avvenuto mercoledì sera a circa 50 ...

Advertising

Agenzia_Ansa : FLASH | Un rimorchiatore è affondato al largo delle coste pugliesi, a 50 miglia dalla costa di Bari, forse in acque… - danielamarch8 : RT @ChiranAngelgela: Rimorchiatore affondato: morti cinque membri dell'equipaggio, salvo solo il comandante. La Procura indaga per naufragi… - misspassinella1 : RT @radiopopmilano: ?? Le perquisizioni nelle case degli attivisti di Fridays For Future ?? Un rimorchiatore è affondato al largo di Bari ??… - baritoday : Rimorchiatore affondato, continuano le ricerche dei dispersi: sono i due marittimi molfettesi… - infoitinterno : Rimorchiatore affondato, aperta indagine dalla Procura di Bari -