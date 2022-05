Pedullà: “Napoli, Koulibaly vuole restare. Olivera in arrivo, spuntano due nomi per l’attacco. Mertens in bilico” (Di venerdì 20 maggio 2022) Alfredo Pedullà ha riportato le ultime di mercato sul Napoli, Da Koulibaly, Olivera e il rinnovo di Dries Mertens. Alfredo Pedullà giornalista ed esperto di calciomercato, ai microfoni di SportItalia Calciomercato, programma in onda sulla emittente SportItalia, ha riportato le ultime sui movimenti del Napoli: Futuro di Kalidou Koulibaly: “Il senegalese ha intenzione di restare: non spinge per andare via. Ci sono varie squadre, tra queste il Barcellona. Vedremo se arriverà una proposta che convincerà il Napoli a lasciarlo partire considerando che la quotazione dell’ex Genk non è paragonabile a quella del passato”. Su Olivera: “Il Napoli è convinto di averlo preso per una cifra pari a ... Leggi su napolipiu (Di venerdì 20 maggio 2022) Alfredoha riportato le ultime di mercato sul, Dae il rinnovo di Dries. Alfredogiornalista ed esperto di calciomercato, ai microfoni di SportItalia Calciomercato, programma in onda sulla emittente SportItalia, ha riportato le ultime sui movimenti del: Futuro di Kalidou: “Il senegalese ha intenzione di: non spinge per andare via. Ci sono varie squadre, tra queste il Barcellona. Vedremo se arriverà una proposta che convincerà ila lasciarlo partire considerando che la quotazione dell’ex Genk non è paragonabile a quella del passato”. Su: “Ilè convinto di averlo preso per una cifra pari a ...

