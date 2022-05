Napoli | De Laurentiis | “Vogliamo che Koulibaly resti | ma non è che la gente la si può obbligare”

(Di venerdì 20 maggio 2022) Tempo di lettura: 2 minutiAurelio Dein occasione del ‘Race for the Cure’ di scena a, è tornato a parlare del futuro della società azzurra. Su: “È un simbolo del, e lui se vuole non essere più un simbolo è lui che lo deve decidere. Noiche, ma non è che lala si può. Ognuno ha una sua dignità e delle sue esigenze. Noi rispettiamo chiunque, a voi risulta che io abbia obbligato qualcuno a restare, anche con qualche anno di contratto? L’unico che ho obbligato, e che saluto perché è un caro amico, è Walter Mazzarri: dopo due anni mi disse che voleva andare via, io gli dissi che sarebbe rimasto. Lui l’ha fatto e ci ha regalato quattro anni di soddisfazione”. Su ...

