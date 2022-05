Malamovida a Roma, controlli dei carabinieri a Ponte Milvio: multati 6 locali (Di venerdì 20 maggio 2022) Roma – Dalla serata di ieri, 19 maggio 2022, e per tutta la notte, i carabinieri della Compagnia di Roma Trionfale e della Stazione di Roma Ponte Milvio, supportati dai carabinieri del Nas e del Nucleo Ispettorato del Lavoro di Roma hanno eseguito un’operazione straordinaria di controllo nei luoghi della “Movida” di Ponte Milvio. L’attività, rientrante nell’ambito di un più ampio piano strategico pianificato dal Comando Provinciale dei carabinieri di Roma, è stata svolta al fine di garantire un sano divertimento a tutti i frequentatori della zona, verificare il rispetto delle regole e, laddove necessario, contrastare ogni forma di illegalità o di degrado, in linea con l’azione ... Leggi su ilfaroonline (Di venerdì 20 maggio 2022)– Dalla serata di ieri, 19 maggio 2022, e per tutta la notte, idella Compagnia diTrionfale e della Stazione di, supportati daidel Nas e del Nucleo Ispettorato del Lavoro dihanno eseguito un’operazione straordinaria di controllo nei luoghi della “Movida” di. L’attività, rientrante nell’ambito di un più ampio piano strategico pianificato dal Comando Provinciale deidi, è stata svolta al fine di garantire un sano divertimento a tutti i frequentatori della zona, verificare il rispetto delle regole e, laddove necessario, contrastare ogni forma di illegalità o di degrado, in linea con l’azione ...

