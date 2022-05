L’Aquila, auto travolge e uccide un bambino all’asilo: le parole della donna responsabile (Di venerdì 20 maggio 2022) La tragedia è accaduta lo scorso mercoledì 18 maggio. Una donna di 38 anni aveva parcheggiato l’auto, una Passat, davanti all’asilo di Pile, in provincia de L’Aquila. A bordo del mezzo, il figlio 12enne. La donna è scesa per andare a riprendere i suoi due gemellini di cinque anni. L’auto si è poi mossa e ha travolto la recinzione, uccidendo Tommaso, 4 anni, e ferendo cinque piccoli alunni della scuola dell’infanzia. Ecco cosa ha detto la donna sull’accaduto. Le parole della donna sull’incidente “Le mie figlie hanno visto le drammatiche scene e sono sotto shock: siamo distrutti e addolorati, chiediamo e chiederemo ancora scusa alla famiglia del povero Tommaso e dei bambini feriti”. ... Leggi su tvzap (Di venerdì 20 maggio 2022) La tragedia è accaduta lo scorso mercoledì 18 maggio. Unadi 38 anni aveva parcheggiato l’, una Passat, davantidi Pile, in provincia de. A bordo del mezzo, il figlio 12enne. Laè scesa per andare a riprendere i suoi due gemellini di cinque anni. L’si è poi mossa e ha travolto la recinzione,ndo Tommaso, 4 anni, e ferendo cinque piccoli alunniscuola dell’infanzia. Ecco cosa ha detto lasull’accaduto. Lesull’incidente “Le mie figlie hanno visto le drammatiche scene e sono sotto shock: siamo distrutti e addolorati, chiediamo e chiederemo ancora scusa alla famiglia del povero Tommaso e dei bambini feriti”. ...

