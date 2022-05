La Flex prende tempo: "congelati" i licenziamenti degli interinali (Di venerdì 20 maggio 2022) Resta ancora in bilico il futuro dei 280 lavoratori della Flex di Trieste, ma per quanto riguarda quelli a rischio licenziamento immediato, ossia gli 80 interinali. L'azienda ha fatto un primo passo indietro, ritirando la disdetta dei contratti... Leggi su europa.today (Di venerdì 20 maggio 2022) Resta ancora in bilico il futuro dei 280 lavoratori delladi Trieste, ma per quanto riguarda quelli a rischio licenziamento immediato, ossia gli 80. L'azienda ha fatto un primo passo indietro, ritirando la disdetta dei contratti...

