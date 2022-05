Isola 2022, diretta 20 maggio: naufraghi davanti a una scelta, pro o contro Guendalina Tavassi? (Di venerdì 20 maggio 2022) Isola 2022, diretta 20 maggio - naufraghi davanti a una scelta: pro o contro Guendalina Tavassi? . Nel corso della diciottesima puntata, che seguiremo come sempre minuto per minuto su Leggo.it , ci sarà anche una sorpresa romantica per Blind. Leggi anche > Verissimo, anticipazioni: in studio Marcel Jacobs, Luigi Strangis di Amici 21 e un ricordo speciale di Mike Bird Questa sera ... Leggi su leggo (Di venerdì 20 maggio 2022)20a una: pro o? . Nel corso della diciottesima puntata, che seguiremo come sempre minuto per minuto su Leggo.it , ci sarà anche una sorpresa romantica per Blind. Leggi anche > Verissimo, anticipazioni: in studio Marcel Jacobs, Luigi Strangis di Amici 21 e un ricordo speciale di Mike Bird Questa sera ...

Advertising

Agenzia_Ansa : A Ibiza hotel offre 200 euro a dipendenti che reclutano un amico. L'isola è alle prese con una carenza di personale… - fattoquotidiano : Il giro dell’Elba a nuoto contro le microplastiche in mare: 150 km in 5 giorni. L’impresa di Riva per la tutela del… - fattoquotidiano : Pronto soccorso, l’esperimento di Oristano esteso a tutta l’isola: 6 mln ai privati [Leggi di Andrea Sparaciari] - FirenzePost : Isola d’Elba: muore durante escursione in bicicletta a Capoliveri - Quellochetutti1 : Anticipazioni Isola dei Famosi stasera 20 maggio: Guendalina Tavassi al centro di una polemica. Verrà presa una dec… -