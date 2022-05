Gli hacker russi attaccano i siti istituzionali italiani

Advertising

RiccardoLuna : 'Così abbiamo respinto gli hacker russi durante l'Eurovision'. Parla Corrado Giustozzi - Agenzia_Italia : Nel mirino ci sarebbero tra gli altri i siti dei ministeri degli Esteri, dell'Ambiente, dei Beni culturali, dell'Is… - GiovaQuez : Ricciardi: 'Gli hacker russi, che oggi stanno combattendo la guerra vera in Ucraina, hanno per anni sparso notizie… - 12Sofi23 : RT @TgLa7: Il collettivo filorusso Killnet la notte scorsa ha rivendicato nuovo attacco #hacker a siti istituzionali italiani: tra gli altr… - robertopontillo : Nuovo attacco proveniente dalla #Russia ai siti istituzionali italiani. Il collettivo di #hacker #Killnet ha peso d… -

'Fuoco a tutti' hanno scrittoche in un messaggio precedente avevano dato le istruzioni 'per liquidare la struttura informativa italiana', chiedendo un attacco per 48 ore e di non colpire ...La polizia postale, che ha confermato l'attacco, è al lavoro per mitigareeffetti dell'azione. Al vaglio delle autorità anche la rivendicazione del gruppo difilorussi Legion , che dal ...A confermare come si tratti di una azione posta in essere da hacker, la polizia postale, che sta lavorando al caso La parola d'ordine era quella di colpire una serie di siti italiani, sia istituzional ...Dalle 22 di ieri sera è in corso un attacco (chiamato 'Ddos') a vari portali istituzionali italiani, con la notizia confermata dalla stessa Polizia postale, che sta lavorando per proteggere i siti. No ...