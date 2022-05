Gioco pubblico a distanza: continua la parabola di ascesa (Di venerdì 20 maggio 2022) continua col segno positivo la parabola ascendente che ha visto imporsi in Italia il fenomeno del Gioco a distanza già dal 2019, quando la spesa aveva raggiunto gli 831 milioni di euro, con un + 17% sul 2018. L'aumento a doppia cifra è stato poi confermato in fase Covid, con un allargamento della forbice tra canale a distanza e sale terrestri connessa agli stop dei punti fisici di raccolta e alle misure restrittive di contenimento della pandemia. Nel 2020, in particolare, il sorpasso del Gioco a distanza su quello in sede ha segnato un'incidenza dell'online del 56% sul totale della raccolta (dati Osservatorio Nomisma). La riapertura post-lockdown dei punti Gioco in loco ha poi coinciso con un riallineamento della raccolta complessiva ai numeri del ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 20 maggio 2022)col segno positivo laascendente che ha visto imporsi in Italia il fenomeno delgià dal 2019, quando la spesa aveva raggiunto gli 831 milioni di euro, con un + 17% sul 2018. L'aumento a doppia cifra è stato poi confermato in fase Covid, con un allargamento della forbice tra canale ae sale terrestri connessa agli stop dei punti fisici di raccolta e alle misure restrittive di contenimento della pandemia. Nel 2020, in particolare, il sorpasso delsu quello in sede ha segnato un'incidenza dell'online del 56% sul totale della raccolta (dati Osservatorio Nomisma). La riapertura post-lockdown dei puntiin loco ha poi coinciso con un riallineamento della raccolta complessiva ai numeri del ...

PierpaoloRomani : RT @avvisopubblico: 'LA VITA COME UN GIOCO': online il blog di 'Se questo è un gioco', progetto di @avvisopubblico e @FAdventum https://t.c… - francesala : @VittorioBanti @maurorizzi_mr Secondo me è un gioco a tre: artisti o presunti tali, pubblico e mercanti. Chi non se… - piccolaHulk : Come si fa a giocare una partita con un pubblico che non fa altro che fischiare, bloccano solo il gioco #SerieAtipo - donpeppinodiana : RT @avvisopubblico: 'LA VITA COME UN GIOCO': online il blog di 'Se questo è un gioco', progetto di @avvisopubblico e @FAdventum https://t.c… - Pinh4C : #CAM4 #haiy #CAM4MALE @br_cam4 spettacolo pvt, gioco pubblico -