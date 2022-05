Finale Trevisan-Liu in tv: data, orario, canale e diretta streaming Wta Rabat 2022 (Di venerdì 20 maggio 2022) Martina Trevisan affronterà Claire Liu in occasione della Finale del Wta 250 di Rabat 2022, la sua prima in carriera nel circuito maggiore. La giocatrice toscana ha vinto il derby contro Lucia Bronzetti con un doppio 6-3 ed avrà la ghiotta chance di mettere in bacheca il suo primo titolo Wta. A contenderglielo sarà la statunitense Liu, che non è dovuta scendere in campo in semiFinale in virtù del forfait dell’ungherese Bondar. Tra le due non ci sono precedenti. IL PROGRAMMA DEL TORNEO IL TABELLONE IL MONTEPREMI La Finale tra Trevisan e Liu andrà in scena sabato 21 maggio, non prima delle ore 13.00 sul Campo Centrale; la diretta televisiva sarà offerta da SuperTennis (canale 64 del digitale terrestre e 212 di Sky). Live ... Leggi su sportface (Di venerdì 20 maggio 2022) Martinaaffronterà Claire Liu in occasione delladel Wta 250 di, la sua prima in carriera nel circuito maggiore. La giocatrice toscana ha vinto il derby contro Lucia Bronzetti con un doppio 6-3 ed avrà la ghiotta chance di mettere in bacheca il suo primo titolo Wta. A contenderglielo sarà la statunitense Liu, che non è dovuta scendere in campo in semiin virtù del forfait dell’ungherese Bondar. Tra le due non ci sono precedenti. IL PROGRAMMA DEL TORNEO IL TABELLONE IL MONTEPREMI Latrae Liu andrà in scena sabato 21 maggio, non prima delle ore 13.00 sul Campo Centrale; latelevisiva sarà offerta da SuperTennis (64 del digitale terrestre e 212 di Sky). Live ...

Eurosport_IT : TREVISAN IN FINALE! ?????? La tennista toscana vince il derby contro Lucia Bronzetti e si prende la prima finale in c… - GeorgeSpalluto : 1^ finale in carriera per una meravigliosa Martina Trevisan. Battuta a Rabat per 63 63 Lucia Bronzetti che comunque… - OA_Sport : Il derby azzurro è di Martina Trevisan! - Fprime86 : RT @SuperTennisTv: ???? É Martina Trevisan la finalista del #WTARabat! Nel derby tutto azzurro di semifinale sconfigge Lucia #Bronzetti e co… - sportal_it : Martina Trevisan batte Lucia Bronzetti nel derby: prima finale -