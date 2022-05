(Di venerdì 20 maggio 2022)si èdalla carica di consigliere di amministrazione del. L'ex patron rossoblù era rimasto in società quale membro del Cda dopo la cessione delle quote societarie a 777 ...

si è dimesso dalla carica di consigliere di amministrazione del Genoa. L'ex patron rossoblù era rimasto in società quale membro del Cda dopo la cessione delle quote societarie a 777 ...L'imprenditore aveva ceduto il club nello scorso settembre GENOVA - Anche l'ultimo legame frae il Genoa si scioglie. L'ex patron, proprietario del club rossoblù dal 2003 fino allo scorso settembre, quando ha ceduto la società agli americani di 777 Partners, "ha rassegnato le ... Enrico Preziosi si è dimesso da cda Genoa - Calcio Come comunicato dal Genoa, “Enrico Preziosi ha rassegnato le dimissioni dalla propria carica di membro del Consiglio di Amministrazione del club con effetto dalla data 19 maggio 2022”. L’ex patron ..."Genoa CFC S.p.A. comunica che Enrico Preziosi ha rassegnato le dimissioni dalla propria carica di membro del Consiglio di Amministrazione del club con effetto dalla data 19 maggio 2022".