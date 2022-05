(Di venerdì 20 maggio 2022) Secondoin casa: èla. Il famosissimoha comunicato la nascita della sua bellissima bambina attraverso un post Instagram con una bellissima ed emozionante didascalia: “Vogliamo farvi sapere che abbiamo avuto un’altra bellissima bambina. Siamo entrambi innamorati di lei e siamo al settimo cielo per essere diventati in 4”. La famiglia di Edsi allarga L’annuncio, da parte del, della nascita della suaha fatto impazzire i fan. Lo stesso entusiasmo si era registrato alla nascita della primogenita Lyra Antarctica,nell’agosto 2020 quando ile sua moglie Cherry Seaborn non ci ...

CorriereCitta : Ed Sheeran, fiocco rosa per il cantante: è nata la seconda figlia -

Il Corriere della Città

