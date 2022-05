Disney+ fa un annuncio e poi lo cancella: Doctor Strange 2 prossimo al rilascio? (Di venerdì 20 maggio 2022) Nelle ultime ore, si è scatenato un grande fermento su Instagram. La pagina tedesca di Disney+, infatti, ha pubblicato un post contenente le novità della piattaforma del mese di giugno. Tra esse era presente anche il titolo di Doctor Strange 2. L’annuncio è stato prontamente rimosso, ma questo non ha impedito agli utenti di notare l’accaduto. Al momento, non c’è stato alcun commento sull’avvenimento da parte del sito. Abbonati subito a Disney+ per non perdere le prossime uscite del mese di giugno. Disdici quando vuoi! Doctor Strange 2 sta per sbarcare su Disney+? Il post cancellato Gli utenti dei social network sono sempre molto attenti alle novità. È difficile cancellare un post senza essere notati. Questo è ... Leggi su tutto.tv (Di venerdì 20 maggio 2022) Nelle ultime ore, si è scatenato un grande fermento su Instagram. La pagina tedesca di, infatti, ha pubblicato un post contenente le novità della piattaforma del mese di giugno. Tra esse era presente anche il titolo di2. L’è stato prontamente rimosso, ma questo non ha impedito agli utenti di notare l’accaduto. Al momento, non c’è stato alcun commento sull’avvenimento da parte del sito. Abbonati subito aper non perdere le prossime uscite del mese di giugno. Disdici quando vuoi!2 sta per sbarcare su? Il postto Gli utenti dei social network sono sempre molto attenti alle novità. È difficilere un post senza essere notati. Questo è ...

