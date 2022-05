Digital Sales Bootcamp: iscriviti e trova il lavoro del futuro (Di venerdì 20 maggio 2022) Ti sei appena laureata o diplomata e stai pensando a cosa fare nel futuro? Rispondere alla domanda “Cosa voglio fare da grande?” non è mai semplice né scontato. Per prendere una decisione informata, che sappia guardare al domani e portarti lontano, informarsi sui quali sono i settori in crescita e le professioni più richieste nel mercato del lavoro è fondamentale. Il Digitale è sicuramente fra questi: tra il 2020 e il 2024 le professioni che richiedono competenze Digitali diventeranno in Italia 1 milione e 500 mila, con un aumento vertiginoso di richiesta da parte delle imprese, che soltanto negli ultimi due anni hanno orientato oltre il 65% degli investimenti nella trasformazione Digitale. Ecco perché è arrivato il momento di mettersi in gioco, e quale migliore opportunità se non la prima edizione ... Leggi su dilei (Di venerdì 20 maggio 2022) Ti sei appena laureata o diplomata e stai pensando a cosa fare nel? Rispondere alla domanda “Cosa voglio fare da grande?” non è mai semplice né scontato. Per prendere una decisione informata, che sappia guardare al domani e portarti lontano, informarsi sui quali sono i settori in crescita e le professioni più richieste nel mercato delè fondamentale. Ile è sicuramente fra questi: tra il 2020 e il 2024 le professioni che richiedono competenzei diventeranno in Italia 1 milione e 500 mila, con un aumento vertiginoso di richiesta da parte delle imprese, che soltanto negli ultimi due anni hanno orientato oltre il 65% degli investimenti nella trasformazionee. Ecco perché è arrivato il momento di mettersi in gioco, e quale migliore opportunità se non la prima edizione ...

