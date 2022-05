Dieci anni fa il terremoto in Emilia: “La legge sul codice per la ricostruzione c’è, ma è ferma. Un tweet bombing per sbloccarla” (Di venerdì 20 maggio 2022) Il 20 maggio del 2012 (e ancora nove giorni dopo) scosse di terremoto sconvolgono le province di Reggio Emilia, Modena, Bologna e Ferrara. In tutto ci saranno 27 vittime, e 45mila persone coinvolte. A distanza quasi Dieci anni, il 21 gennaio 2022, il Consiglio dei Ministri ha approvato il disegno di legge delega per dotare l’Italia di un codice della ricostruzione. Ma, passati quattro mesi, il testo non è ancora arrivato in Parlamento. Lo denuncia ActionAid sottolineando che, così, gli sforzi positivi compiuti sino ad ora rischiano di essere vanificati. Il testo è infatti fermo in attesa di parere della Conferenza Stato-Regioni. Senza questo passaggio formale il disegno di legge delega non può ritornare presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 20 maggio 2022) Il 20 maggio del 2012 (e ancora nove giorni dopo) scosse disconvolgono le province di Reggio, Modena, Bologna e Ferrara. In tutto ci saranno 27 vittime, e 45mila persone coinvolte. A distanza quasi, il 21 gennaio 2022, il Consiglio dei Ministri ha approvato il disegno didelega per dotare l’Italia di undella. Ma, passati quattro mesi, il testo non è ancora arrivato in Parlamento. Lo denuncia ActionAid sottolineando che, così, gli sforzi positivi compiuti sino ad ora rischiano di essere vanificati. Il testo è infatti fermo in attesa di parere della Conferenza Stato-Regioni. Senza questo passaggio formale il disegno didelega non può ritornare presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, ...

