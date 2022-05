Concerto Vasco Rossi a Firenze: biglietti, data, orari. Attesa per l'evento (Di venerdì 20 maggio 2022) Per approfondire : Articolo : Vasco Rossi tour 2022: oltre 660mila biglietti venduti Articolo : Concerto di Vasco a Imola, ecco gli orari dei treni speciali / VIDEO Articolo : Concerto Vasco Rossi a ... Leggi su lanazione (Di venerdì 20 maggio 2022) Per approfondire : Articolo :tour 2022: oltre 660milavenduti Articolo :dia Imola, ecco glidei treni speciali / VIDEO Articolo :a ...

Advertising

OndaMusicale : Trento si abbraccia intorno a Vasco per il più grande concerto post covid - vasco_bot : RT @EveBazinga: Oh cazzo regá! Ma io l’11 Giugno c’ho il concerto di Vasco al Circo Massimo con un biglietto comprato 2 anni fa. E come due… - TheHunter_68 : RT @TgrRaiTrentino: concerto #Vascorossi a #TRENTO Arrivati i primi 3mila fan, ma il pienone ancora non c'è. ECCO IL VIDEO in tangenziale h… - EveBazinga : Oh cazzo regá! Ma io l’11 Giugno c’ho il concerto di Vasco al Circo Massimo con un biglietto comprato 2 anni fa. E… - ClaudioSantinii : Oltre 120.000 persone x il concerto di Vasco Rossi. Lo stesso numero di persone che erano davanti al parlamento x protestare.....o no?..,?? -