Christian De Sica, in queste ore la tragedia: il lutto è pesantissimo (Di venerdì 20 maggio 2022) Christian De Sica ed il dramma che si è consumato in queste ore. Cosi l'attore ha dovuto affrontare un terribile lutto Tra gli uomini che meglio si è fatto apprezzare dal pubblico appassionato di Cinema, non possiamo non citare anche uno di quelli che ha fatto la storia di un genere in particolare. Si, perché il lavoro fatto da Christian De Sica nel corso della sua carriera è stato davvero importante, e di sicuro verrà ricordato anche in passato per i tantissimi film che lo hanno visto protagonista. Il mondo della comicità ha avuto una vera e propria ventata di aria fresca con il suo arrivo, e di tutto un filone molto particolare. I 'Cinepanettoni', ancora oggi, rappresentano infatti un unicum irripetibile nel panorama cinematografico nostrano.

