Bologna | palazzo Re Enzo a fuoco | vasto incendio nel cuore della città

Advertising

ElisaZuffi : RT @corrierebologna: Incendio alla libreria Giannino Stoppani di Palazzo Re Enzo|Il fumo e le fiamme - ElisaZuffi : RT @FinestreArte: Poco fa è scoppiato un incendio a Palazzo Re Enzo a Bologna: grazie all’intervento tempestivo dei vigili del fuoco si è e… - famiglieinrsa : MOBILITAZIONE NAZIONALE NEI TERRITORI il 30 maggio ??ROMA- Ministero Salute(Lungotevere Ripa,1) ORE 15 ??MILANO-(Giu… - CaressaGiovanni : #Bologna, incendio a Palazzo Re Enzo partito dalla libreria Giannino Stoppani. Nessun ferito - Nutizieri : Incendio a Palazzo Re Enzo, la paura dei consiglieri che fotografano l'incendio dall'aula: 'C'era fumo alla finestr… -

Un incendio nel cuore di, proprio su Piazza Maggiore. Il fuoco è divampato attorno alle 13, all'interno diRe Enzo, nel centro del capoluogo emiliano. Secondo le prime informazioni, il rogo sarebbe divampato ...Pubblicità Intorno alle 13:00 un incendio, pare provocato da un corto circuito elettrico, ha interessato il primo piano diRe Enzo in piazza Maggiore adove era in corso lo StartUp Day di Unibo. Ed è proprio l'Ateneo a comunicare che 'si sono concluse in maniera ordinata e tranquilla, grazie all'intervento ...Le prime notizie sull’incendio. Le operazioni di evacuazione, fa sapere l’università, “si sono concluse in maniera ordinata e tranquilla grazie all’intervento dei vigili del fuoco e delle forze dell’o ...Nei pressi dell'incendio si stava tenendo l'evento Startup Day, sospeso e in attesa di essere riprogrammato dopo la chiusura della zona per i soccorsi.