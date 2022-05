Attacco hacker a siti istituzionali italiani, l’azione rivendicata da Killnet (Di venerdì 20 maggio 2022) Attacco hacker a siti istituzionali italiani, l’azione rivendicata dal collettivo russo Killnet ha colpito cinquanta siti Il collettivo di hacker russi Killnet ha rivendicato l’Attacco informatico che dalle 22 di ieri 19 maggio, si sta verificando contro diversi siti istituzionali. L’Ansa riferisce che anche la Polizia Postale italiana ha confermato l’Attacco. Ad essere stati presi di mira sarebbero i siti del Consiglio Superiore della Magistratura, dell’Agenzia delle Dogane e dei ministeri di Esteri, dell’Istruzione e dei Beni Culturali. Il collettivo filorusso Killnet la notte scorsa ha rivendicato ... Leggi su 361magazine (Di venerdì 20 maggio 2022)dal collettivo russoha colpito cinquantaIl collettivo dirussiha rivendicato l’informatico che dalle 22 di ieri 19 maggio, si sta verificando contro diversi. L’Ansa riferisce che anche la Polizia Postale italiana ha confermato l’. Ad essere stati presi di mira sarebbero idel Consiglio Superiore della Magistratura, dell’Agenzia delle Dogane e dei ministeri di Esteri, dell’Istruzione e dei Beni Culturali. Il collettivo filorussola notte scorsa ha rivendicato ...

