«Armageddon Time», crescere durante l’apocalisse reaganiana (Di venerdì 20 maggio 2022) «Sono ansioso di fare qualcosa di opposto al cupo e solitario vuoto del film che ho appena diretto», aveva dichiarato James Gray in un’intervista a «Deadline» nell’estate del 2020. Dopo L'articolo proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto (Di venerdì 20 maggio 2022) «Sono ansioso di fare qualcosa di opposto al cupo e solitario vuoto del film che ho appena diretto», aveva dichiarato James Gray in un’intervista a «Deadline» nell’estate del 2020. Dopo L'articolo proviene da il manifesto.

Advertising

paricherie : RT @Fashion_Critic_: Anne Hathaway Wore Armani Privé To The ‘Armageddon Time’ #Cannes2022 Film Festival Premiere - caroIdiaries : RT @Fashion_Critic_: Anne Hathaway Wore Armani Privé To The ‘Armageddon Time’ #Cannes2022 Film Festival Premiere - ffffffilms : RT @Fashion_Critic_: Anne Hathaway Wore Armani Privé To The ‘Armageddon Time’ #Cannes2022 Film Festival Premiere - 1987_Lorenza : RT @WeCinema: Splendida Anne Hathaway, insieme al regista James Gray e gli attori Jeremy Strong, Michael Banks Repeta e Jaylin Webb. Pronti… - Yuri_Saladino : RT @Fashion_Critic_: Anne Hathaway Wore Armani Privé To The ‘Armageddon Time’ #Cannes2022 Film Festival Premiere -