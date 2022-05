A Hollywood sono finiti i soldi? (Di venerdì 20 maggio 2022) Hollywood si prepara a una nuova era di austerity Financial Times, pagina 7, di Anna Nicolau. «Senza di voi, saremmo solo Netflix», ha detto l’amministratore delegato di Fox Sports, Eric Shanks, agli inserzionisti questa settimana a Manhattan, dove una serie di dirigenti della Fox hanno presentato la loro programmazione e preso in giro il pioniere dello streaming video. La battuta di Shanks fa riferimento al drammatico cambiamento delle sorti di Netflix, mentre la crescita degli abbonati, un tempo impetuosa, si inverte e il prezzo delle azioni crolla. L’intoccabile dirompente di Hollywood è stato trasformato in una barzelletta. Il cambiamento di opinione di Wall Street su Netflix sta ora irradiando incertezza in tutta Hollywood. Una nuova era di austerità potrebbe emergere nelle guerre dello streaming. «Il mondo si è improvvisamente ... Leggi su tvzoom (Di venerdì 20 maggio 2022)si prepara a una nuova era di austerity Financial Times, pagina 7, di Anna Nicolau. «Senza di voi, saremmo solo Netflix», ha detto l’amministratore delegato di Fox Sports, Eric Shanks, agli inserzionisti questa settimana a Manhattan, dove una serie di dirigenti della Fox hanno presentato la loro programmazione e preso in giro il pioniere dello streaming video. La battuta di Shanks fa riferimento al drammatico cambiamento delle sorti di Netflix, mentre la crescita degli abbonati, un tempo impetuosa, si inverte e il prezzo delle azioni crolla. L’intoccabile dirompente diè stato trasformato in una barzelletta. Il cambiamento di opinione di Wall Street su Netflix sta ora irradiando incertezza in tutta. Una nuova era di austerità potrebbe emergere nelle guerre dello streaming. «Il mondo si è improvvisamente ...

