Vocalise a Ragusa (Di giovedì 19 maggio 2022) Ragusa – Il secondo appuntamento della 27esima stagione concertistica internazionale di "Melodica – La Musica dell'Anima" vedrà sul palco, sabato 21 maggio, due eccelse musiciste. Le protagoniste dello spettacolo dal titolo "Vocalise" saranno la flautista serba Andjela Bratic, una delle più interessanti strumentiste della sua terra, molto applaudita nei tanti concerti che ha tenuto in giro per il mondo, e la pianista Ragusana Diana Nocchiero, anch'essa molto apprezzata a livello internazionale, nonché la direttrice artistica della manifestazione. Il titolo della serata, "Vocalise", riprende la famosa composizione del grande Sergej Rachmaninoff, intendendo sottolineare il carattere del concerto che sarà di grande fascino in un'atmosfera di divina tranquillità, in cui il Romanticismo e l'espressività si alterneranno a ...

