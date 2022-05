Vaiolo delle scimmie identificato a Roma un caso su un giovane rientrato dalle Canarie (Di giovedì 19 maggio 2022) tds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline color Vaiolo delle scimmie: identificato il primo caso anche in Italia È stato identificato all’ospedale Spallanzani di Roma il primo caso in Italia di Vaiolo delle scimmie. dalle prime notizie che stanno circolando in queste ore, ad un uomo rientrato dopo un soggiorno alle Isole Canarie si è presentato al pronto soccorso dell’Umberto I è stato ... tds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title ... Leggi su ilnotiziario (Di giovedì 19 maggio 2022) tds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline coloril primoanche in Italia È statoall’ospedale Spallanzani diil primoin Italia diprime notizie che stanno circolando in queste ore, ad un uomodopo un soggiorno alle Isolesi è presentato al pronto soccorso dell’Umberto I è stato ... tds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title ...

Agenzia_Ansa : FLASH | Identificato il primo caso di vaiolo delle scimmie in Italia #ANSA - SkyTG24 : Vaiolo delle scimmie, aumentano i casi in Uk. Quali sono i sintomi della malattia - rtl1025 : ?? E' stato identificato all'ospedale #Spallanzani di #Roma il primo caso in Italia di #vaiolo delle #scimmie.