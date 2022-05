Uomini e Donne, registrazione 18 maggio 2022: Tina Cipollari un tornado contro Ida e Riccardo (Di giovedì 19 maggio 2022) Come sappiamo dalle anticipazioni riguardanti la puntata di Uomini e Donne che vedremo a breve, le previsioni di Tina Cipollari si sono rivelate esatte: Ida Platano è ancora presa da Riccardo Guarnieri, e dopo diverse liti i due sono usciti a cena insieme. Nella registrazione in cui è successo questo, Tina era stranamente assente e dunque non ha potuto commentare. Uomini e Donne, Aurora Colombo commenta la scelta di Luca Salatino Su Instagram, l'ex corteggiatrice milanese che ha rifiutato il tronista ha detto la sua sulla scelta di lui Uomini e Donne anticipazioni, la furia di ... Leggi su anticipazionitv (Di giovedì 19 maggio 2022) Come sappiamo dalle anticipazioni riguardanti la puntata diche vedremo a breve, le previsioni disi sono rivelate esatte: Ida Platano è ancora presa daGuarnieri, e dopo diverse liti i due sono usciti a cena insieme. Nellain cui è successo questo,era stranamente assente e dunque non ha potuto commentare., Aurora Colombo commenta la scelta di Luca Salatino Su Instagram, l'ex corteggiatrice milanese che ha rifiutato il tronista ha detto la sua sulla scelta di luianticipazioni, la furia di ...

