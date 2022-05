Uomini e Donne, puntata 19 maggio: Riccardo ci riprova con Gloria, la reazione di Ida (Di giovedì 19 maggio 2022) Dalle anticipazioni riguardanti le ultime registrazioni di Uomini e Donne, sappiamo che la puntata del talk show che andrà in onda oggi su Canale 5 comincerà dal trono over e in particolar modo dalla Gloria che si siederà a centro studio con Fabio, il cavaliere che sta frequentando, e Riccardo Guarnieri, che ha frequentato per un po’ per poi lasciarlo quando si è resa conto che i loro caratteri non erano compatibili. Uomini e Donne anticipazioni, Luca Salatino ha scelto: la risposta di lei Nella registrazione odierna lo chef romano ha fatto la sua scelta tra Soraia Ceruti e Lilli Pugliese Uomini e Donne anticipazioni, ... Leggi su anticipazionitv (Di giovedì 19 maggio 2022) Dalle anticipazioni riguardanti le ultime registrazioni di, sappiamo che ladel talk show che andrà in onda oggi su Canale 5 comincerà dal trono over e in particolar modo dallache si siederà a centro studio con Fabio, il cavaliere che sta frequentando, eGuarnieri, che ha frequentato per un po’ per poi lasciarlo quando si è resa conto che i loro caratteri non erano compatibili.anticipazioni, Luca Salatino ha scelto: la risposta di lei Nella registrazione odierna lo chef romano ha fatto la sua scelta tra Soraia Ceruti e Lilli Puglieseanticipazioni, ...

Advertising

SkyTG24 : La U.S. Soccer diventa la prima Federazione al mondo a rendere pari i premi in denaro della Coppa del Mondo FIFA as… - chetempochefa : 'Gli uomini possono avere diciotto mogli, trenta famiglie, gli amici del calcetto, quelli del circolo del golf, que… - Agenzia_Ansa : Il Papa proclama 10 nuovi santi, ovazione dei fedeli a San Pietro. I nuovi canonizzati, sei uomini e quattro donne,… - naomidiaries : RT @trashloger: Comunque per me assurdo come l’opinione pubblica tratti le imprenditrici donne tipo Chiara Ferragni come se fossero delle s… - DreamescapePs : RT @mentecritica: Qui in ospedale tante persone anziane, disabili, uomini e donne di cultura e lingua diversa. Alcuni, e non solo di destra… -