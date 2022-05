Ultime Notizie – Torna Open House Roma, da 10 anni svela i siti segreti (Di giovedì 19 maggio 2022) Torna Open House, l’evento promosso da Open City Roma che il 21 e 22 maggio apre al grande pubblico, gratuitamente, le porte di edifici storici, architetture contemporanee, luoghi di eccellenza della nostra Capitale. Con 200 edifici, 50 eventi dedicati e 40 tour urbani gratuiti, quest’anno Ope House celebra la sua 10.ma edizione e la due giorni si quest’anno è stata battezza “Straordinario”, titolo scelto per ripercorrere la storia di crescita, conoscenza e condivisione di un’esperienza davvero straordinaria portata avanti da Open House Roma fin dal 2012. Per i dieci anni di Open House Roma “abbiamo scelto dei temi speciali da inserire nel programma. Sono il frutto ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di giovedì 19 maggio 2022), l’evento promosso daCityche il 21 e 22 maggio apre al grande pubblico, gratuitamente, le porte di edifici storici, architetture contemporanee, luoghi di eccellenza della nostra Capitale. Con 200 edifici, 50 eventi dedicati e 40 tour urbani gratuiti, quest’anno Opecelebra la sua 10.ma edizione e la due giorni si quest’anno è stata battezza “Straordinario”, titolo scelto per ripercorrere la storia di crescita, conoscenza e condivisione di un’esperienza davvero straordinaria portata avanti dafin dal 2012. Per i diecidi“abbiamo scelto dei temi speciali da inserire nel programma. Sono il frutto ...

