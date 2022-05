Ucraina | i numeri della guerra | 230 bambini uccisi da inizio conflitto

(Di giovedì 19 maggio 2022) Dopo quasi tre mesi di conflitti ininterrotti in, sono anche ia far rimanere impietriti. Sono passati esattamente 85 giorni dall’dell’invasioneRussia sul territorio ucraino. 85 giorni in cui a perdere la vita sarebbero stati 231. 230 anime innocenti morte sotto i bombardamenti di una Paese “amico” che non ha mai frenato la sua sete di distruzione. Morti che ci eravamo ripromessi di non dover più piangere premessa, come nostro solito, non mantenuta. A comunicare il numero esatto è stato l’ufficio del procuratore generale di Kiev. Il maggior numero di vittime tra isi registra nelle regioni di Donetsk, Kiev, Kharkiv, Chernihiv, Kherson, Lugansk e Mykolaiv. Mercoledì si è appresomorte di una ragazza di 17 anni nella ...

Advertising

Agenzia_Ansa : UCRAINA | 'Abbiamo raccolto la segnalazione di circa 43mila crimini di guerra. Sono almeno 200 le violenze sessuali… - CloacaDi : RT @NewsBattaglie: @CloacaDi @Majakovsk73 @agambella Numeri molto, ma molto lontani dalla realtà. Tweet imbarazzante. Neanche la propaganda… - Poghos2003 : @LauraFRomagnosi @BrutalDeluxe2 @damiano755 @CesareInvictus Tu non conosci un cazzo, e il senso del grafico è che v… - marcocarestia : RT @Agenzia_Ansa: UCRAINA | 'Abbiamo raccolto la segnalazione di circa 43mila crimini di guerra. Sono almeno 200 le violenze sessuali sui c… - intoscana : #Ucraina, già 202 i pazienti trasferiti in Italia con la Cross di Pistoia. Tutti i numeri della Centrale Remota Ope… -

RaiNews

Nell'area sono 5 i Paesi che riportano contagi in aumento del 20% o più: spicca l'che ... Se non si è ancora pienamente invertito l'andamento, sicuramente isi sono stabilizzati, come ......scoppiato inma anche di evidenti speculazioni che spingono i listini al rialzo e che porteranno le famiglie a ridurre i consumi anche di cibo per far quadrare i conti a fine mese". I... Ucraina, Denisova a Roma denuncia violenze, stupri, crimini atroci: "Forniremo le prove" In Italia i decessi legati al Covid continuano a essere tanti, troppi. Lo confermano gli ultimi dati dell'Organizzazione mondiale della Sanità relativi al periodo 9-15 maggio che ci vedono primi per n ...Quanto incide la guerra in Ucraina e quali scenari temete ... e nelle previsioni per il 2022 era l’1% del budget. Sui nostri numeri nel qui e ora incide poco, l’importante è che siano ...