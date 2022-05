Ucraina: Draghi, 'costo terribile in vite umane, trovate nuove fosse comuni' (Di giovedì 19 maggio 2022) Roma, 19 mag. (Adnkronos) - "Il costo in vite umane dell'invasione russa è terribile". Così il premier Mario Draghi al Senato. "Sono state trovare nuove fosse comuni, fosse comuni nei dintorni di Mariupol e Kiev dopo quella scoperte in altri luoghi lasciati dai russi" come Bucha. Leggi su iltempo (Di giovedì 19 maggio 2022) Roma, 19 mag. (Adnkronos) - "Ilindell'invasione russa è". Così il premier Marioal Senato. "Sono state trovarenei dintorni di Mariupol e Kiev dopo quella scoperte in altri luoghi lasciati dai russi" come Bucha.

Advertising

MediasetTgcom24 : Draghi: espulsioni nostri diplomatici è un atto ostile #Ucraina - Palazzo_Chigi : Incontro con @MarinSanna, Draghi: La richiesta di adesione alla #NATO è una chiara risposta all’invasione russa del… - FerdiGiugliano : 'La richiesta di adesione alla Nato è una chiara risposta all’invasione russa dell’Ucraina ????, e alla minaccia che… - lucadecarolis : Draghi: se c'è un tentativo di dialogo è perché l'Ucraina è in grado di difendersi, dobbiamo tenere sotto pressione… - PerutaAntonio : RT @Agenzia_Ansa: UCRAINA 'Il costo dell'invasione russa in termini di vite umane è terribile. L'Italia ha offerto sostegno per indagare su… -