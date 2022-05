Sorpresa digitale terrestre | questi canali sono in HD?

Leggi su consumatore

(Di giovedì 19 maggio 2022) I cambiamenti alstati pubblicizzati come un generale miglioramento nella qualità delle trasmissioni sia dal punto di vista dell’audio sia dal punto di vista del video, ma è bene sapere che ciancora alcuniche non trasmettono effettivamente in HD Se avete acquistato un televisore pronto per la nuova TV L'articolo proviene da Consumatore.com.